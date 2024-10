Pendler verzweifelt: Fahrplan „versank“ im Wasser

Auch wenn ab 10. Oktober Besserung gelobt wird – derzeit ist für Bahnpendler die tägliche Fahrt zur und von der Arbeit ein Lotteriespiel. Andreas Vass aus St. Georgen am Steinfelde ist ein Beispiel von vielen: „Ich benötige in der aktuellen Fahrplanperiode durch die baustellenbedingten Schwierigkeiten etwa vier Stunden pro Tag für die An- und Abreise zur Arbeit. Bedingt durch das Hochwasser sind es derzeit sogar mehr als fünf Stunden, die ich täglich pendeln darf.“ Nach offiziellem Fahrplan sollten drei Stunden sein.