Steirer bekommen heuer 340 Euro Heizkostenzuschuss

6,41 Millionen Euro letzten Winter ausbezahlt

„Weil die Heizkosten aber nach wie vor hoch sind, ist es uns wichtig, dass wir gezielt helfen und jene Steirerinnen und Steirer unterstützen, die es am dringendsten brauchen“, sagt anlässlich des Beschlusses Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) ergänzt: „Gerade in Zeiten mit hohen Wohnkosten ist es besonders wichtig, dass wir betroffenen Steirerinnen und Steirern mit dem Heizkostenzuschuss in Höhe von 340 Euro helfen.“ Im Vorjahr wurden 18.865 Anträge mit einer Gesamtsumme von 6,41 Millionen Euro abgewickelt.