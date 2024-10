Voitsberger aus der 1. Klasse in die 2. Bundesliga

Gute fünf Monate ist es her, dass der Jubel in Voitsberg keine Grenzen kannte. Nach der Landesligakrone in der Vorsaison, war der Durchmarsch in die 2. Liga bereits vier Runden vor Schluss perfekt. „Wir waren in einem unglaublichen Flow, irgendwie hat niemand nachgedacht, wir haben einfach nur gespielt – und fast immer gewonnen“, erinnert sich Strommer heute in einem rundum erneuerten Voitsberger Stadion an die abgelaufene Spielzeit.