Sydney Sweeney sorgt mit sexy Werbespot für Wirbel

Besonders für ihre Rolle der Cassie Howard in „Euphoria“ wird Sweeney gefeiert. Die dritte Staffel soll ab Jänner gedreht werden. „Ich bin sehr gespannt darauf, wieder in die Rolle von Cassie zu schlüpfen. Sie ist definitiv eine der speziellsten Figuren für mich und ich liebe meine ,Euphoria‘‘-Familie, also freue ich mich darauf“, erklärte Sweeney kürzlich im Interview mit „People“.