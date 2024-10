Bullen brauchen nicht mehr vom Aufstieg zu reden

Null Punkte, null Tore, sieben Gegentreffer. So lautet die Bilanz der Bullen in der Champions League nach zwei Spieltagen. Ironischerweise könnte man sagen, dass Salzburg der „007-Agent“ der Königsklasse ist. Allerdings hat James Bond in den bekannten Filmen seine Gegner immer im Griff gehabt. Das kann man vom heimischen Vizemeister beim besten Willen nicht behaupten.