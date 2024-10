Schreibprojekt: Die Zeit der Radio-Piraten

Warum? Weil in Deutschland und Österreich der Rundfunk damals ein staatliches Monopol war – im Gegensatz zu Italien. Daher wurde in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren Sterzing, die „nördlichste italienische Stadt“, zur Heimat diverser Radiostationen, welche Richtung Norden sendeten. Unter diesen war auch „Radio Brenner/Südtirol 1“, dessen Ausstrahlung über das Bundesland Tirol hinaus weit in den südbayrischen Raum hinein erfolgte. Zunächst übrigens von einer Sendeanlage nahe dem Gipfel der Flatschspitze aus etwa 2500 Meter Höhe, etwa drei Kilometer südlich des Brennerpasses.