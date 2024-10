Messer-Mann verletzt in Zürich drei Kinder

Die Exekutive war kurz nach 12.00 Uhr über den Angriff in der Zürcher Berninastraße alarmiert worden. Auf Fotos waren zahlreiche Fahrzeuge der Polizei zu sehen. Bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Die Berninastraße in einem Stadtviertel rund fünf Kilometer nördlich des Zürichsees war großräumig abgesperrt. Eine Frau berichtete dem Onlineportal „20 Minuten“, die Polizei führe Eltern in das Gebäude. Für Angehörige hatte die Polizei eine Hotline eingerichtet.