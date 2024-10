Jürgen Klopp: „Habe mich gefragt: ‘Warum ich?‘“

„Deshalb fühle ich mich sehr demütig und sehr klein!“

Klopp freute sich sichtlich über das ihm verliehene Bundesverdienstkreuz. „Es ist wirklich sehr, sehr besonders. Hier sind ganz viele Menschen mit unglaublich tollen Lebensleistungen. Deshalb fühle ich mich sehr demütig und sehr klein in einer Gruppe von so außergewöhnlichen Menschen mit so außergewöhnlichen Geschichten“, sagte er.