Queen Elizabeth wählte Schottland für letzte Tage

Balmoral, das schottische Anwesen der königlichen Familie, war schon immer der „geliebteste Ort“ der Queen, so Charles bei einer Rede vor dem schottischen Parlament. „Meine verstorbene Mutter schätzte besonders die Zeit, die sie in Balmoral verbrachte, und es war der Ort, den sie am meisten liebte, an dem sie ihre letzten Tage verbringen wollte“, erklärte der König.