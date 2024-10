Deutsches Ehepaar im Dunkeln von Berg gerettet

Am Montagabend kam es auf einem Klettersteig im Gemeindegebiet von Gosau zu einem Rettungseinsatz der Alpinpolizei zusammen mit der Bergrettung. Ein Ehepaar (26 und 30 Jahre alt) aus Deutschland startete gegen 16.30 Uhr eine Wanderung auf den Intersport-Klettersteig am Donnerkogel. Dazu stiegen die beiden Touristen in den Klettersteig ein, nachdem sie zuvor über den markierten Wanderweg vom Gosausee, zum Einstieg im Nahbereich des Törleck wanderten.