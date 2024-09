Teenie baut Crash nach Polizei-Verfolgungsjagd

Mit 100 km/h in Betonleinwand gekracht

Im Bereich der Landwehrstraße wendete der Lenker und fuhr über den Gehsteig und Grünstreifen, zerstörte dabei die angebrachten Betonbegrenzungssteine, beschleunigte und setzte seine Fahrt in Richtung Zinnergasse fort. Dort fuhr er gegen die Fahrtrichtung auf die Freudenauer Hafenbrücke auf. Nachdem er in der Freudenauer Hafenstraße in Wien-Leopoldstadt die dortige Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen überfahren hatte, verlor er schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte mit laut Polizei mehr als 100 km/h gegen eine Betonleitwand.