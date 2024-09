Attacke in Wien: Auf Schwiegersohn eingestochen

Ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und seinem 64-jährigen Schwiegervater im Bereich einer Wohnung in Floridsdorf hat am späten Samstagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Laut Polizei soll der Ältere seinem Schwiegersohn ein Messer in den Bauch gestochen haben, daraufhin attackierte der 34-Jährige den Mann im Flur und beide stürzten die Stiegen hinab.