Steirer bei Aufarbeiten von Sturmschäden verletzt

In der Steiermark sind viele Waldbesitzer nach wie vor mit der Aufarbeitung der jüngsten Sturmschäden beschäftigt. So auch ein 62-jähriger Oststeirer, der am Samstag mit zwei weiteren Männern umgeknickte Bäume in seinem Wald in Ebersdorfberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aufarbeitete.