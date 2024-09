Nach Schneefall in der Höhe: Wahlsonntag sonnig

Föhn hält nicht lange durch

„Am Dienstag macht sich vermehrt Föhneinfluss bemerkbar, das Inntal bleibt wetterbegünstigt“, sagt Meteorologe Koblinger. Der Föhn bricht allerdings schon in der Nacht auf Mittwoch zusammen, es regnet bald in ganz Nordtirol. Gegen Mittag sollte aber im Oberinntal Wetterbesserung einsetzen, die gibt ab Nachmittag auch im Unterland den Ton an. Am Donnerstag ziehen Schauer durch das Land, Schnee ist allerdings nur in Hochlagen ab 2000 Meter ein Thema.