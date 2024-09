144 Kandidaten rittern um 11 Salzburger Mandate

Gewählt wird in drei Regionalwahlkreisen

Die drei Salzburger Wahlkreise sind die Stadt, der Flachgau mit dem Tennengau sowie die drei südlichen Gebirgsgaue in einem gemeinsamen Wahlkreis. Für ein Direktmandat in einem Wahlkreis braucht es je nach Wahlbeteiligung rund 30.000 Stimmen. Für ein Mandat über die Landesliste sind rund neun Prozent in Salzburg notwendig. Vorzugsstimmen können auf der Regional-, Landes- und Bundesliste vergeben werden.