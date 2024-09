Rund 7000 Bürger müssen Wasser weiterhin abkochen

Die guten Nachrichten:

In drei von 13 betroffenen Gemeinden – ungenießbar war das Trinkwasser nicht im ganzen Ort, sondern nur bei einzelnen Versorgungsanlagen – konnte das Problem inzwischen gelöst werden. In Gutau ergaben die Kontrollproben wieder Trinkwasser-Qualität, in St. Martin/Innkreis werden die betroffenen Siedlungen mit Wasser aus Aurolzmünster versorgt und auch in Sandl gibt’s grünes Licht für das Leitungswasser.