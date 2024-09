Das „Imperium“ schlägt in Payerbach zurück

Damals in der Zeit in der Ausbildungsliga NXT unter dem Namen Alexander Wolfe, schaffte er es an Gunthers Seite 2019 in die Topliga RAW und in einen Acht-Mann-Teamkampf gegen jetzige Superstars wie Seth Rollins oder Kevin Owens. Eineinhalb Jahre später verschwand er jedoch wieder von der größten Wrestling-Bühne der Welt, ist nunmehr sozusagen als „freier Agent“ in Europa unterwegs.