Tiroler vergriff sich an Snapchat-Bekannter (13)

Chats über rund 1,5 Monate

Das Opfer, deren Zeugeneinvernahme per Video vorgespielt wurde, schilderte es anders. „Ich habe ganz zu Beginn ganz klar gesagt, wie alt ich bin“, erklärte sie. Dass sich danach über rund eineinhalb Monate Chatverläufe ergeben hätten, die auch sexuell anzüglich waren, stellte sie hingegen nicht in Abrede. „Ich habe ihm Fotos von mir in Unterwäsche geschickt“, räumte sie ein.