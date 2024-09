Im Schloss die Welt der Spitzengastronomie erleben

Das Schloss Gourmet Festival im Schloss Neugebäude bietet am 28. und 29. September die einmalige Gelegenheit, in die Welt der kulinarischen Spitzenklasse einzutauchen. Begleitet wird die Kulinarik von einem Kulturprogramm auf drei Bühnen, am Samstag ist Julian le Play mit dem DJ-Kollektiv „Du tanzt mich mal“ zu sehen. Mit dem Gutscheincode GOURMETKRONE20 erhalten „Krone“-Leser 20% Rabatt auf ihr Ticket.