Schwere Vorwürfe gegen hochrangigen Diplomaten

Er besetzte einst die zweithöchste Position in einer Botschaft in Wien, war Anwärter für die Position des Botschafters. Jetzt sitzt der ehemals hochrangige Diplomat im Wiener Landl und sieht sich Auge in Auge mit dem schweren Vorwurf der Vergewaltigung. Der 42-Jährige soll Anfang 2023 eine Frau, die einen Pass für ihren Sohn beantragt hatte, zum Sex gezwungen haben.