Bereits 77.000 Salzburger besitzen ein Klimaticket

Vor allem Pendlerinnen und Pendler können sich mit dem Klimaticket viel Geld sparen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Beispielsweise beträgt auf der Strecke Zell am See – St. Johann im Pongau die Ersparnis im Vergleich zu den Spritkosten fast 1.400 Euro pro Jahr. Durch die weitere Verbesserung des Angebots an Bahn- und Busverbindungen können mehr Salzburgerinnen und Salzburger mit dem Klimaticket ihre Mobilitätskosten senken und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, betont der VCÖ.