Schwerpunktaktion: Klein-Lkw war extrem überladen

Die zehn Beamten der Landesverkehrsabteilung Tirol kontrollierten in der Nacht auf Freitag an der Kontrollstelle Radfeld insgesamt rund 50 Kleinlaster auf technische Mängel. In sechs Fällen wurden solche Mängel entdeckt, bei sieben Fahrzeugen stellten die Beamten eine Überladung fest. Sie mussten ab- bzw. umgeladen werden.