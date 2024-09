St.-Pölten-Frauen spielen in der Champions League

Die Frauen des SKN St. Pölten Rush haben es zum dritten Mal in Folge in die Champions-League-Gruppenphase geschafft. Im Play-off-Rückspiel der Qualifikation beim slowenischen Vorzeigeclub ZNK Mura gewannen die Österreicherinnen am Donnerstag mit 5:0 (3:0). St. Pölten stieg dadurch mit einem Gesamtscore von 8:0 auf und ist am Freitag (13.00 Uhr) bei der Auslosung dabei.