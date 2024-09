Wo in Ex-Asylheim bald die Polizeielite trainiert

Stadtchef freut Nachnutzung des Gebäudes

In Korneuburg ist man freilich erfreut, dass man der Elite der heimischen Exekutiveinheiten künftig einen Übungsort bieten kann. Und das nicht nur, weil man in zunehmend unsicheren Zeiten die Notwendigkeit solcher Einrichtungen erkennt und stolz ist, dies zu forcieren. „Ich bin froh, dass es nach vielen guten Gesprächen zu so einer schnellen Entscheidung für die Nachnutzung des Areals durch das Bundesministerium für Inneres kommen wird“, so Bürgermeister Christian Gepp.