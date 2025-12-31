Café Witetschka: Bunte Tassen und coole Menükarten

Einzigartig ist auch die neu gestaltete Menükarte. Grafisch ein Hingucker offeriert sie nicht nur die angebotenen Kaffeesorten, sondern auch viel Wissenswertes. So erfährt man beispielsweise, dass die Bohnen, losgelöst vom Börsenhandel, direkt beim Farmer gekauft werden, was diesem automatisch einen höheren Preis garantiert. Oder dass überhaupt nur die erlesenste Hochland Arabica Rohkaffeesorten aus den besten Anbaugebieten der Welt verwendet werden, die dann in Wiener Neustadt im schonenden 12-15 Minuten Röstverfahren sortenrein geröstet werden.