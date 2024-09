Sieben-Meter-Sperrmüll-Haufen geriet in Vollbrand

Massive Rauchentwicklung in der Nacht auf Donnerstag in Einsiedl in der Marktgemeinde Sieghartskirchen in Niederösterreich: Ein nach der jüngsten Hochwasser-Katastrophe angesammelter Sperrmüllhaufen geriet in Vollbrand. Der bis zu einer Höhe von sieben Metern gestapelte Müll brannte lichterloh, sogar das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert wurde ausgelöst.