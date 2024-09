Bullterrier sprang Frau an und biss ihr ins Bein

Bullterrier wurde aggressiv

Zu diesem Zeitpunkt waren beide Hunde angeleint. Der Bullterrier verhielt sich zunehmend aggressiv und zog heftig an der Leine. Die Halterin verlor die Kontrolle und der Hund löste sich von der Leine. Zeitgleich packte die Halterin des Lagotto ihren kleinen Hund und nahm ihn schützend in die Arme. Der Bullterrier sprang die Frau an und biss ihr in deren Oberschenkel. Die andere Hundehalterin konnte ihren Bullterrier in der Folge am Halsband packen und zurückziehen.