„Millionenverlust zweistellig“: Sorgen um Palmers

Aktuell 500 Mitarbeiter bei Palmers

Der Wäschekonzern will nun Standorte hierzulande reduzieren. „Das Filialnetz in Österreich werden wir in den kommenden 24 Monaten von heute rund 120 auf etwa 100 Filialen reduzieren müssen“, kündigte Radosavljevic gegenüber der „Presse“ an. Derzeit arbeiten rund 500 Mitarbeiter bei Palmers.