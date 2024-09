Ex-Wunderkind will sich Porno-Traum erfüllen

Nach seiner turbulenten Zeit als Fußballer soll es beruflich nun in eine ganz andere Richtung gehen. In einem Gespräch mit dem Youtuber Tiago Paiva erklärte der Portugiese: „Ich würde gerne in einem Pornofilm mitspielen. Ich meine es ernst, damit würden meine Träume wahr werden. Ich habe keine Freundin, ich bin Single.“