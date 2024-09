Brisante Enthüllung! Steht Sieger bereits fest?

Am 28. Oktober wird der heiß begehrte Ballon d’Or verliehen. Wenn man spanischen Medienberichten Glauben schenken darf, dann steht der Sieger bereits fest. Die „Marca“ vermeldet, dass Real Madrids Vinicius Junior die Trophäe abräumen wird. Auf dem Titelblatt der Zeitung wird der Offensivmann bereits mit dem goldenen Ball in seinen Händen abgelichtet: „Vinicius trägt Gold in Paris.“