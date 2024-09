Zerstörte Plantage in Mollram: Alle packten mit an

Die starken Unwetter in Niederösterreich richteten enorme Schäden an der neuen Obstplantage der Brüder Simon in Mollram bei Neunkirchen an. Am Wochenende wurde nun mit den Aufräumarbeiten begonnen. Nach einem Aufruf im Internet kamen zahlreiche Freiwillige, um die ersten Schäden zu beseitigen.