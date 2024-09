Heinz Hoenig feierte emotionalen 73. Geburtstag

Im Rollstuhl zum Geburtstagstisch

In dem Video ist zu sehen, wie Annika ihren Mann im Rollstuhl an einen liebevoll gedeckten Geburtstagstisch schiebt. Heinz Hoenig wirkte gerührt, als er das Arrangement entdeckte. Auf einem der Geschenke lag eine Kerze in Form der Zahl zwei. Angesprochen auf die Bedeutung dieser Kerze, antwortete Hoenig: „Weil es mein zweiter Geburtstag ist?“, was seine Frau mit einem klaren „Auf jeden Fall“ bestätigte. Da Hoenig derzeit keine feste Nahrung zu sich nehmen kann, wurde auf eine herkömmliche Torte verzichtet – stattdessen erhielt er eine Luftballon-Torte, ein Symbol für Leichtigkeit und das Geschenk des Lebens.