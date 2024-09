Kroos spottet: „Bin ich jetzt Europameister?

Am Montag war bekannt geworden, dass die Schiedsrichterkommission den internationalen Referees mitgeteilt habe, dass die viel diskutierte Szene in der Verlängerung des EURO-Hits vom damaligen Unparteiischen Anthony Taylor falsch bewertet wurde. Der spanische Verteidiger Marc Cucurella hatte in der 106. Minute beim Stand von 1:1 den Ball an den abgespreizten Arm bekommen, trotz aller deutschen Proteste gab es keinen Elfmeter. Am Ende siegte Spanien mit 2:1 und wurde eine Woche später Europameister.