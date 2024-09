Burn-out: „Der hat keine Ahnung oder lügt“

2022 verabschiedete sich Eberl, jetzt Sportchef bei den Bayern, von Borussia Mönchengladbach, nachdem er dort über 20 Jahre lang gewerkt hatte. Psychische Erschöpfung, ein Burn-out, zwang ihn in die Knie. „Ich war nicht mehr in der Lage, mein Leben in der gewohnten Form weiterzuführen und diesen Job so auszuüben“, erzählt er jetzt in einem Interview mit „11 Freunde“: „Ich erkannte, dass ich mich auf meinem Weg irgendwann verloren hatte, dass ich nur noch einer Rolle entsprach. Ich hatte nicht mehr die Kraft, den Dingen auf den Grund zu gehen.“ Abstand vom Fußballbusiness war nötig, um sich erholen zu können.