Wie auch Sie frühmorgens dem Hochnebel entkommen

Regenwetter wird erwartet

Leider sind jedoch auch diese Tage nur knapp gezählt. „Wir haben im Moment ein typisches Herbstwetter, aber leider kein stabiles“, sagt Hohenwarter beim Blick in die Wetterkarten: „Es wird nämlich wieder feucht.“ Richtig große Niederschlagsmengen, wie zuletzt im Norden Österreichs, seien aber bei uns in Kärnten nicht zu erwarten. Am meisten soll es entlang der südlichen Landesgrenze regnen. Und weil’s zu mild ist, steigt auch die Schneefallgrenze vorübergehend wieder auf über 3000 Meter an. Auch beim Start des St. Veiter Wiesenmarkts soll das Wetter noch eher wechselhaft und unbeständig sein.