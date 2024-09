Die sollen sich im Wald treffen

Traurig, dass ein sportlich tolles Derby so zerstört wird. Jetzt muss hart durchgegriffen werden, von den Vereinen und von der Bundesliga. Es ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Mit den digitalen Möglichkeiten der heutigen Zeit ist es definitiv möglich, die Täter herauszufiltern. Die muss man sich jetzt rausfassen, ihnen am besten lebenslanges Stadionverbot verpassen. Ich nehme immer wieder das Beispiel England her. Dort hatte man viele Jahre große Probleme mit den Hooligans. Dort hat das Motto „Wer nicht hören will, muss fühlen“ funktioniert, es wurde hart durchgegriffen, man hat die Lage schon lange voll im Griff.