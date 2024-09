Motorradlenkerin bei Auffahrunfall verletzt

Ein Tankfahrzeug fuhr aus einer Tankstelle raus, was eine 27-jährige Pkw-Lenkerin dazu veranlasste, eine Vollbremsung hinzulegen. Die dahinter fahrende 55-jährige Motorradlenkerin konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See geflogen werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge erlitten jeweils auch saftige Blechschäden.