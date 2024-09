„Bitte ein Glas Wasser“ – dann war Geldtasche weg

Nichts Böses hat eine 79-jährige Tirolerin geahnt, als es am Montagvormittag an ihrer Haustür läutete. Eine „Spendensammlerin“ bat um ein Glas Wasser. Doch nach einem netten Gespräch in der Küche war plötzlich ihre Brieftasche und mehr als Hundert Euro sowie Ausweise weg.