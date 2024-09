ÖFB-Cup: Sportunion Mauer gegen LASK, 18 Uhr LIVE

Der LASK ist ein Dauergast im Achtelfinale des ÖFB-Fußball-Cups und will es auch bleiben. Die Linzer Athletiker gastieren am Dienstag (18 Uhr) im Nachtragspiel der zweiten Cuprunde bei Regionalligist Sportunion Mauer und wollen im Waldstadion Himberg zum elften Mal in Folge in die Runde der besten 16 einziehen.