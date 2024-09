Svoboda: Befreiungsschlag nach Totalschaden

Bereits zweimal gelang „Svobi“ mit Venezia der Aufstieg ins italienische Oberhaus, nach nur einer Saison ging’s aber zurück in die Serie B. „Der Klassenerhalt hat für uns oberste Priorität. Ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten. Für den Klub hätte das einen enormen Stellenwert.“ Am Sonntag wartet bei der AS Roma der nächste Härtetest. „Ein Highlight! Das Stadion hat eine extreme Tradition, für solche Spiele gehst du jeden Tag an deine Grenzen. Wir können nur überraschen, der letzte Sieg gibt natürlich viel Kraft und Zuversicht.“ Wie seine Gebete …