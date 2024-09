Derby-Skandal: So darf es nicht weitergehen!

Eltern flohen verängstigt mit ihren Kindern, rund um die U-Bahn herrschte in Hütteldorf blankes Entsetzen. Rapids 2:1 rückt in den Hintergrund, das Sportliche komplett in den Schatten. Zu sehr regt das traurige Nachspiel auf. Obwohl noch mehr Polizisten und Securitys im Einsatz sind, endeten zu viele Derbys in den letzten Jahren in Skandalen. So darf es im österreichischen Fußball nicht weitergehen.