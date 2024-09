Grund für Roller-Brand bleibt ein Rätsel

Scooter-Explosionen: Leider keine Einzelfälle

In den vergangenen Monaten ereigneten sich in Salzburg weitere ähnliche Vorfälle. Erst im Frühjahr explodierte in einer Wohnung in Salzburg-Taxham ein E-Scooter. Bewohner David Berger hatte den Elektroroller zum Aufladen angesteckt. Er hörte nach wenigen Momenten ein lautes Knacken, dann fing das Gefährt Feuer. Er schmiss den brennenden Scooter vom Balkon in den Innenhof des Hauses, erlitt dabei Verbrennungen an Händen und Beinen. Wenige Monate zuvor steckte ein Salzburger seinen Scooter zum Laden an. Er legte sich schlafen, mitten in der Nacht explodierte das Gerät.