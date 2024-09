19-Jähriger schoss Zell am See in 20 Minuten K. o.

Vor 200 Fans in Hollersbach erwischte Zell am See in der 1. Klasse Süd den besseren Start: In der zehnten Minute brachte Luka Simic die Gäste mit 1:0 in Führung. „Wir haben gut angefangen und hatten auch gute Möglichkeiten, das zweite Tor zu machen. Das wäre für uns sehr wichtig gewesen.“, erklärte Zell-Trainer Stefan Moser. Doch es kam ganz anders: In der Folge fanden die Hollersbacher immer besser ins Spiel und drehten die Partie.