Vor WM-Finale: „Japan wie Barça unter Guardiola“

Wie geht‘s für Hackl weiter? Der 46-Jährige übernimmt nach der erfolgreichen WM-Premiere und nach vier Jahren als „Co“ von A-Teamchefin Irene Fuhrmann mit sofortiger Wirkung die U19-Frauen. Ab 21. Oktober steht der erste Lehrgang an. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das Vertrauen des ÖFB. Mein Dank gilt vor allem aber auch Irene, an deren Seite ich in vier Jahren unzählige wertvolle und prägende Erfahrungen sammeln durfte. So wie die EM in England.“ Aber jetzt freue er sich auch darauf, ein Team alleine führen zu können. Wie zuletzt in Kolumbien.