Mann transportierte Ziegen auf illegalem Anhänger

Ein 55-Jähriger war am Samstagnachmittag mit acht Ziegen, die er auf einem Anhänger transportierte, am Weg von Predlitz nach Fehring. Doch mit den Transportverhältnissen nahm er es nicht so genau. Gegen 17.00 Uhr hielten Polizisten den Grazer an, um eine Kontrolle durchzuführen. Schnell stellten sie fest, dass sich der Anhänger nicht für Tiere eignete.