Stevie Wonder geht für Kamala Harris auf Tour

Auftritt beim Parteitag der Demokraten

Wonder war im August bereits beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago aufgetreten, um den Wahlkampf von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu unterstützen. Dort gab er seinen Hit „Higher Ground“ zum Besten und rief Wähler in einer kurzen Rede dazu auf, ihre Stimme am 5. November für „Freude statt Wut“ abzugeben, also für Harris statt für ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump. So explizit ergriff er nun in seiner Tour-Ankündigung nicht Partei, auch wenn das Motto das gleiche bleibt.