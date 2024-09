Wie erfolgreich war Landesregierung bei Klima?

Die Landtagswahl nähert sich, und naturgemäß bedeutet das für die Politik auch: Bilanz ziehen. Beim Thema Klima taten das ÖVP und SPÖ am Donnerstag in Graz. Schon Ende August waren die Grünen in dem Bereich vorgeprescht und stellten fast 50 Fragen an LH Christopher Drexler (ÖVP), den Vorwurf implizierend, es würde zu wenig in dem Bereich getan.