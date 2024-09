„Blutwunder“ in Neapel ist planmäßig eingetreten

In Neapel hat sich wieder das „Blutwunder“ des Stadtheiligen Januarius (italienisch Gennaro) ereignet. Während einer feierlichen Zeremonie am Donnerstag in der Kathedrale verflüssigte sich das in einer Glasampulle aufbewahrte eingetrocknete Blut des Märtyrers. Warum eine Astrophysikerin dies für kein Wunder hält und was es mit diesem scheinbar paranormalen Ereignis auf sich hat.