Über zwei Jahre nach Wechsel: Raguz vor Debüt

„Ich schätze ihn so weit ein, dass er jetzt schon in der Verfassung ist, Spielminuten zu machen. Die Qualitäten, die er speziell im Strafraum hat, Bälle weiterzuleiten und festzumachen, sind so, wie sie immer schon waren“, sagte Cheftrainer Stephan Helm über den vormaligen Dauerpatienten. Bei den Young Violets hat Raguz in dieser Saison seine ersten Schritte auf dem Weg zurück gemacht. 11, 23 und 45 Minuten lang waren seine drei Einsätze in der Regionalliga Ost. Bis es so weit kam, ist eine längere Geschichte.