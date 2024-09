Seer spielen bei Aufsteirern-Show am Schloßberg

Aus einer pfiffigen Idee ist mittlerweile ein echter Dauerbrenner im österreichischen Fernsehen geworden: „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ wurde bereits zum fünften Mal in den Kasematten auf dem Grazer Schlossberg aufgenommen. Auch heuer führte Norbert Oberhauser durch das musikalische und optische Spektakel, dessen Aufzeichnung am 28. September (ab 20.15 Uhr in ORF 2) zu sehen sein wird.